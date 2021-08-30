В Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана

Среди евакуи?ованих людеи? 48 взрослых, 85 детей.

В Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
Фото: facebook.com/dms.Odesa

В Одессу из киевского аэропорта "Борисполь" спасатели Киевской и Одесской областеи? доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание выехать со своего государства.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.

"Среди эвакуированных 48 взрослых, 85 детей, самому маленькому ребенку 7 дней, который родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Самой старшей эвакуированной 85 лет, и она мужественно помогала другим матерям с детьми", - говорится в сообщении.

Двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали сотрудники скорой помощи. Всем эвакуированным сделано тест на наличие коронавирусной инфекции. Заболевших не выявлено.

Фото: facebook.com/dms.Odesa

Фото: facebook.com/dms.Odesa

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что эвакуированы в Украину 65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" пограничники в субботу, 28 августа оформили пассажиров трех эвакуационных рейсов из Афганистана.

На бортах самолетов прибыли украинцы и иностранцы, которые нуждались в помощи.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что всех украинцев, которые хотели эвакуироваться, вывезли из Афганистана.

С начала обострения в Афганистане в Украину эвакуировали более 650 человек.

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