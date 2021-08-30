Умер роSSийский генерал, воевавший против Украины в 2014-2015 годах

Шадрин не успел ответить за преступления против Украины.

В Екатеринбурге 29 августа умер роSSийский генерал Роман Шадрин, который находился в украинском розыске за участие в роSSийско-украинской войне в 2014-2015 годах.

О смерти военнослужащего сообщило местное издание E1.RU со ссылкой на друзей и родственников.

Вероятной причиной смерти стал рак. 54-летний Шадрин умер в реанимации, куда его доставили несколько дней назад.

Напомним, что в 2017 году Главная военная прокуратура сообщила гражданину РоSSийской Федерации, генерал-майору Вооруженных сил РоSSийской Федерации Роману Шадрину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст. 438 (отдание приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением) УК Украины.

Следствие установило, что Шадрин в период с октября 2014 года по август 2015 года занимал должность так называемого заместителя министра "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР" и участвовал в ведении агрессивной войны против Украины.

В частности, он организовывал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области.

Кроме того, Шадрина обвиняли в похищении гражданских лиц, в том числе граждан РоSSийской Федерации, их дальнейшем незаконном заключении, применении физического насилия и другом жестоком обращении с ними.