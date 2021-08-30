Разумков посетил Донбасс (обновлено)

Спикер парламента ознакомился с политикой безопасности в районе проведения ООС.

Разумков посетил Донбасс (обновлено)
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков совершил рабочую поездку на Донбасс.

Как сообщила пресс-служба парламента, во время поездки Разумков ознакомился с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.

Фото: пресс-служба ВР

"По словам главы парламента, недавние обстрелы города Авдеевка является серьезным нарушением договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Фото: прес-служба ВР

Ранее в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметили, что боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом.

В ближайшие дни боевая активность роSSийско-оккупационных войск может увеличиваться.

Напомним, 29-30 июля Разумков во время двухдневной рабочей поездки в Луганскую, Донецкую и Харьковскую области посетил КПВВ "Майорское" в Донецкой области, а также пообщался с жителями прифронтовых сел и встретился с командованием ООС.

3 августа Разумков собирался ехать на Донбасс, но накануне вечером главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный запретил посещение должностными лицами зоны проведения ООС.

30 июля в Донецкую область приехало все руководство государства во главе с президентом Владимиром Зеленским - там происходило выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Разумков тогда его пропустил, потому что имел собственные командировки.

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