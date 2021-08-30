Нынешний вариант большого Государственного герба не наберет 300 голосов в Раде, - Разумков

Он предположил, что народные депутаты будут подавать свои правки в макет.

Нынешний вариант большого Государственного герба не наберет 300 голосов в Раде, - Разумков
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что предложенный президентским законопроектом №5712 вариант большого Государственного Герба во втором чтении не будет иметь поддержки 300 депутатов.

Об этом он рассказал в эфире программы "Подробности недели", передает "Укрінформ".

"Во время внеочередной сессии 24 августа, инициированной Президентом ко Дню Независимости, была возможность принять его (законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины", - ред.) только в первом чтении, потому что во многих коллег есть замечания к этому макету. Я думаю, что дискуссия по нему продлится...на сегодня я не вижу 300 голосов, объективно, это показал зал Верховной Рады. Будем смотреть, каким будет конечный макет", - отметил Разумков.

Он предположил, что народные депутаты будут подавать свои правки в макет большого Госгерба. И при этом заметил, что к каждой правке нужны предложение, описание, а также выводы геральдистов.

"Это будет серьезная дискуссия", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, Рада на внеочередной сессии 24 августа приняли в первом чтении президентский законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Эскиз герба подвергался критике, в частности, из-за недоказанности существования короны Ярослава Мудрого, "две левых ноги льва", а также то, что элементы символа стоят на государственном флаге.

Большой Государственный Герб предусмотрен Конституцией. Сейчас в Украине утвержден лишь малый Герб - Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако, Большого Герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

5 августа прошлого года Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этот конкурс был уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз. После Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба. Министерству культуры поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза. 19 ноября Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса объявил победителей.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.

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