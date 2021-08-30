Марченко пояснил свое заявление о пенсиях: «Люди любят искажать»

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что имел в виду, когда говорил о том, что украинцам, которые не имеют накоплений в НПФ рассчитывать на пенсию не стоит. Об этом он заявил в программе «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» .

Объяснение министра

По словам Марченко, люди иногда любят искажать то, что не было сказано.

«Нужно понимать контекст. Я хочу объяснить, что я говорил о себе лично, что мне, 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, то на пенсию рассчитывать не стоит. Она или будет достаточно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Так же это может касаться любого — 40-летнего, 50-летнего или молодых людей. Этот вопрос создания стимулов для того, чтобы люди собирали и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии», — сказал он.

Марченко ответил на вопрос, не станут ли такие заявления стимулом для людей работать неофициально с «черной» зарплатой.

«Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ. У нас солидарная пенсионная система, и платя ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам. Сейчас размер ЕСВ достаточно незначительный по сравнению с тем, что было раньше. Его в 2015 году снизили в 2 раза», — пояснил министр.

По его словам, в результате дефицит Пенсионного фонда также вырос в два раза.

«И мы или будем искать деньги из других налогоплательщиков и закрывать эту дыру, но увеличивать налоговую нагрузку и увеличивать ЕСВ никто не планирует. Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию. Сейчас государство думает и отрабатывает конкретные законопроекты о механизме, который имел доверие граждан, чтобы они могли дополнительно откладывать деньги на свое пенсионное обеспечение.

Сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей. Этот тренд не изменится в ближайшие 5 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и государство ее должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы стараемся мотивировать граждан показывать доходы", — сказал он.

Напомним

В мае 2021 года после длительных споров и обсуждений, которые длились почти полтора года, Кабмин, Офис президента и руководители комитета Рады по соцполитике согласовали пул законопроектов для внедрения в Украине обязательных накопительных пенсий.

Голосование в первом чтении могло состояться уже в июне, предполагала глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Но законопроекты (главный из них — №?2683) провалились уже на первом этапе — на обсуждении в профильном комитете ВР.

После встречи у премьер-министра участники договорились в течение двух месяцев согласовать обновленные параметры реформы. Результатом, вероятно, станет новый законопроект, однако пока неизвестно, кто должен стать его инициатором — депутаты или Кабмин.