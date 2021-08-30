Геращенко стал советником министра внутренних дел Монастырского

Бывший заместитель Авакова остается при МВД.

Геращенко стал советником министра внутренних дел Монастырского
Фото: Макс Требухов

Антон Геращенко, который в 2019-2021 годах был заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова, после его увольнения стал советником нового министра Дениса Монастырского.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госпогранслужбы.

28 августа Геращенко в новом статусе советника принимал участие в межведомственном совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы, состоявшемся в администрации ГПСУ.

Напомним, что Антон Геращенко уже был советником главы МВД во время депутатской каденции в 2014-2019 годах.

После досрочных выборов парламента в 2019 году он вошел в руководство МВД, став заместителем министра. Правительство уволило Геращенко в начале августа после назначения нового министра.

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