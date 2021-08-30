Геращенко стал советником министра внутренних дел Монастырского

Антон Геращенко, который в 2019-2021 годах был заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова, после его увольнения стал советником нового министра Дениса Монастырского.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госпогранслужбы.

28 августа Геращенко в новом статусе советника принимал участие в межведомственном совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы, состоявшемся в администрации ГПСУ.

Напомним, что Антон Геращенко уже был советником главы МВД во время депутатской каденции в 2014-2019 годах.