Геращенко стал советником министра внутренних дел Монастырского
Бывший заместитель Авакова остается при МВД.
Антон Геращенко, который в 2019-2021 годах был заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова, после его увольнения стал советником нового министра Дениса Монастырского.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госпогранслужбы.
28 августа Геращенко в новом статусе советника принимал участие в межведомственном совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы, состоявшемся в администрации ГПСУ.
Напомним, что Антон Геращенко уже был советником главы МВД во время депутатской каденции в 2014-2019 годах.
После досрочных выборов парламента в 2019 году он вошел в руководство МВД, став заместителем министра. Правительство уволило Геращенко в начале августа после назначения нового министра.