ВОЗ призывает не закрывать школы на карантин

"Пандемия спровоцировала наиболее катастрофический образовательный сбой в истории".

ВОЗ призывает не закрывать школы на карантин
Фото: pravda.com.ua

Представители Всемирной организации здравоохранения призывают, чтобы школы в Европе начали работу и оставались открытыми.

Об этом заявил директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет The Guardian.

"Пандемия спровоцировала наиболее катастрофический образовательный сбой в истории. Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось в течение всего времени, - отметил он.

По его словам, пребывание детей в школах имеет большое значение для их обучения, психического здоровья и социальных навыков.

Создать условия для того, чтобы школы оставались открытыми, должно руководство стран.

"44 из 53 стран Европы в регионе ВОЗ закрыли свои школы в разгар первой волны пандемии в апреле 2020 года, и хотя большинство из них снова откроются в сентябре этого года, рост инфицирования вызвал новые ограничения", - отметили в ВОЗ.

Напомним, Кабинет министров Украины решил, что учебные заведения в областях с желтым, оранжевым или красным карантинным уровнем эпидемической безопасности смогут работать в очном режиме, но только если там вакцинировано 80% персонала. Образовательный омбудсмен назвал незаконным недопуск к работе невакцинированных педагогов.

Старт нового учебного года начнется вовремя, с 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме.

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