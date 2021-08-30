UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение

Телеканалы СТБ и UA:Первый завершили шестилетнее совместное проведение национального отбора на Евровидение.

Отныне государственный телеканал будет проводить отбор самостоятельно, сообщается на странице отбора в инстаграме.

"Телеканал СТБ и Общественный вещатель завершают сотрудничество в выборе представителя Украины на конкурс Евровидение. СТБ благодарит за партнерство и желает Общественному сохранить высокий уровень доверия к национальному отбору, качества и результатов предыдущего времени. Общественный вещатель принял решение в дальнейшем проводить национальный отбор на Евровидение самостоятельно", - сообщается также на сайте СТБ.

СТБ и UA:Первый подписали меморандум о совместном проведении национального отбора в 2015 году на фоне финансовых проблем Национальной телерадиокомпании. В 2018 году сотрудничество продлили еще на три года.

По условиям сотрудничества СТБ проводил кастинги и прямые эфиры нацотбора. Кроме того, телеканал помогал победителям национального отбора создавать конкурсные номера на Евровидение. СТБ утверждает, что его участие расширило аудиторию проекту более чем вдвое, сделав его одним из самых популярных на украинском телевидении.

Напомним, что в 2021 году украинская группа Go_A с песней "Шум" заняла пятое место на Евровидении.

В 2022 году конкурс будет принимать Италия.