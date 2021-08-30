Разумков поехал на Донбасс

Спикер парламента ознакомится с политикой безопасности в районе проведения ООС.

Разумков поехал на Донбасс
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал рабочую поездку на Донбасс.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Во время поездки Разумков ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.

Ранее в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметили, что боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом.

В ближайшие дни боевая активность роSSийско-оккупационных войск может увеличиваться.

Напомним, 29-30 июля Разумков во время двухдневной рабочей поездки в Луганскую, Донецкую и Харьковскую области посетил КПВВ "Майорское" в Донецкой области, а также пообщался с жителями прифронтовых сел и встретился с командованием ООС.

3 августа Разумков собирался ехать на Донбасс, но накануне вечером главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный запретил посещение должностными лицами зоны проведения ООС.

30 июля в Донецкую область приехало все руководство государства во главе с президентом Владимиром Зеленским - там происходило выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Разумков тогда его пропустил, потому что имел собственные командировки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19
Минздрав изменил модель поступления в интернатуруМинздрав изменил модель поступления в интернатуру
Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
Забужко: в 1997 году тех издателей, которые занимались украинской книгой, на Донбасс уже не пускалиЗабужко: в 1997 году тех издателей, которые занимались украинской книгой, на Донбасс уже не пускали
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
РоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометовРоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометов
На День Независимости на Донбассе погиб старший сержант Вячеслав ПитькоНа День Независимости на Донбассе погиб старший сержант Вячеслав Питько
На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военный, еще двое раненыНа Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военный, еще двое ранены
Вражеский беспилотник пересек линию соприкосновения на ДонбассеВражеский беспилотник пересек линию соприкосновения на Донбассе
Варфоломей вспомнил о погибших на Донбассе военных и врачах в своем выступлении на форуме "Украина 30"Варфоломей вспомнил о погибших на Донбассе военных и врачах в своем выступлении на форуме "Украина 30"
Последние новости
Подгружаем последние новости