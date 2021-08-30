Встречу Зеленского с Байденом перенесено по просьбе США из-за ситуации в Афганистане, - ОП

"Талибан" не соглашался продолжить эвакуацию людей из Кабула после 31 августа.

Встречу Зеленского с Байденом перенесено по просьбе США из-за ситуации в Афганистане, - ОП
Фото: РБК-Україна

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесено на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офис президента подтверждает. Это связано с просьбой США. 31 августа проходит ультиматум "Талибана" - или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула - именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим - и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме", - рассказал Никифоров.

Он добавил, что украинская сторона "с полным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопрос безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы ответили согласием на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь.

Он также сообщил, что программа визита Зеленского в США также полностью изменилась.

"Что касается других встреч Зеленского в США - некоторые состоятся по времени раньше изначально запланированных, другие - позже. Программа полностью изменилась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", - сказал он.

"Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня после прилета он проведет в Вашингтоне и после этого - в Калифорнии", - подытожил Никифоров.

Отметим, что ранее Госдепартамент США опубликовал заявление 98 стран мира, которые сообщили, что получили заверения от талибов о безопасной эвакуации из Афганистана. Люди смогут беспрепятственно выезжать из страны и после 31 августа. Ранее движение "Талибан" не соглашалось продолжить эвакуацию людей из Кабула после 31 августа.

Напомним, дата встречи Зеленского с Байденом переносится уже второй раз. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита. По информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

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