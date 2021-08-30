Украинский военный спецназ помог Канаде эвакуировать переводчиков из Афганистана

Военные Украины пешком окружили и сопровождали автобусы 600 метров до аэропорта.

Украинский военный спецназ помог Канаде эвакуировать переводчиков из Афганистана
Фото: МВС

Украина помогла Канаде эвакуировать афганских переводчиков и их семьи из Кабула.

Оттава обещала поселить в Канаде 19 афганцев при условии, что они могут добраться из Афганистана в третьи страны. Канадское правительство спросило у правительства Украины, готово ли оно перевезти других беженцев, направлявшихся в Канаду. Об этом пишет популярная канадская газета The Globe and Mail.

Спасательная операция была проведена утром пятницы в Кабуле - на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный рейс вылетел из Афганистана, и через несколько часов после того, как вблизи аэропорта произошел теракт.

Несмотря на ограничения на эвакуацию афганцев, а также несмотря на террористическую угрозу, украинский спецназ, по данным СМИ, пешком зашел в Кабул, чтобы сопровождать два микроавтобуса с переводчиками и их родственниками, которые хотели вылететь в Канаду через Украину.

Военные окружили и сопровождали автобусы в течение 600 метров до аэропорта.

"Колонна зашла в аэропорт благодаря украинцам. Мы просто отправили им номера наших автомобилей...они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они сказали?" Украина?". Мы сказали: "Да!". И они нас сопровождали", - рассказал переводчик и отец пятерых детей Мохаммед Шариф Шараф, который освещал роль Канады в войне за Афганистан.

По прибытии в аэропорт 19 афганцев поместили в украинский военный грузовой самолет, который находился в Кабуле. Самолет вылетел в Исламабад вместе с группой военных. В столице Пакистана их пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет, который доставил группу в Украину с короткой остановкой в Баку.

После спасательной операции президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter слова благодарности украинским военным, разведчикам и дипломатам, которые помогли эвакуировать соотечественников и граждан других государств.

При этом другие попытки эвакуировать этих афганцев были напрасными.

"Украинская операция прошла успешно там, где другие потерпели поражение, потому что украинские военные перебросили в город спецназ, чтобы провести спасательные операции", - отмечает канадское медиа.

Эвакуированные заявили, что были шокированы тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения, чего не сделали американские и канадские силы.

"Канада дополнительно запросила нашей поддержки, и мы будем рады помочь", - ответил на запрос The Globe министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что спасательная операция в Кабуле продемонстрировала возможности Вооруженных сил Украины и то, почему государство наконец надо принять в НАТО.

"В этих ужасных условиях наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм", - добавил Кулеба канадским журналистам.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" пограничники в субботу, 28 августа оформили пассажиров трех эвакуационных рейсов из Афганистана.

На бортах самолетов прибыли украинцы и иностранцы, которые нуждались в помощи.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все украинцев, которые хотели эвакуироваться, вывезли из Афганистана.



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