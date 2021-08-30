Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Широкино вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка роSSийские наемники вели огонь из подствольных гранатометов. В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 роSSийские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов роSSийско-оккупационных войск двое военнослужащих получили ранения. Их транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Новозвановки враг обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в воскресенье оккупанты стреляли три раза и ранили двух украинских военных.

28 августа зафиксировано 18 нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск, 10 украинских военных получили ранения и были госпитализированы. Оккупанты обстреляли Авдеевку и Травневое.

В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметили, что боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом.

В ближайшие дни боевая активность роSSийско-оккупационных войск может увеличиваться.