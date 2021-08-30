Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Двое военных получили ранения.
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Широкино вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка роSSийские наемники вели огонь из подствольных гранатометов. В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-3 роSSийские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов роSSийско-оккупационных войск двое военнослужащих получили ранения. Их транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ.
По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Новозвановки враг обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, в воскресенье оккупанты стреляли три раза и ранили двух украинских военных.
28 августа зафиксировано 18 нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск, 10 украинских военных получили ранения и были госпитализированы. Оккупанты обстреляли Авдеевку и Травневое.
В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметили, что боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом.
В ближайшие дни боевая активность роSSийско-оккупационных войск может увеличиваться.