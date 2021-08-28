"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина

Резонансное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Киеве накануне дня Независимости, 23 августа. Около 15:45 в Дарницком районе столицы не смогли разминуться три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo.

В ходе происшествия были травмированы 6 человек, среди которых - двое детей, а также Глава Комитета арбитров федерации футбола Украины Лучано Лучи. Впрочем, таких ДТП в городе-миллионике ежедневно случается десятки. Однако СМИ обратили внимание именно на это из-за того, что зачинщиком происшествия называют депутата из президентской фракции Александра Трухина.

Судя по свидетельствам очевидцев, водитель, который был за рулем Audi, не выдержал безопасную дистанцию и скорость движения. Вследствие этого, его Audi столкнулся с Ford-ом. От столкновения Audi отбросило на Daewoo. Таким образом в ДТП столкнулись три автомобиля. А самое главное, что от этого столкновения пострадало шестеро людей. Среди них – двое детей, а также Глава Комитета арбитров федерации футбола Украины Лучано Лучи.

Как позже выяснилось, за рулем Audi, который и стал первопричиной этого тройного ДТП, сидел глава Полтавской областной организации "Слуги народа" Александр Трухин. Он также является народным депутатом от партии президента.

В день происшествия и после него многие украинские СМИ написали об этом ДТП. Фамилия Трухина фигурировала во десятках публикаций. Однако уже спустя пару дней с информацией об этом происшествии стало твориться неладное. Она непостижимым образом исчезла из многих изданий. В Интернете на нее полно ссылок. Однако почти ни одна из них теперь не открывается. Вместо нее страница выбивает ошибку.

Об этом, в частности, написали в Facebook-аккаунте ЗупиниЛося.

"Эти новости. . . удалены! Согласно нашей неофициальной информации, некоторые лица и представители пиар-агентств (назовем их посредниками) активно предлагают политическим и спортивным изданиям определенные денежные суммы за удаление новости о Трухине. Тех, кто категорически не соглашается, тех просят оставить новость, но внутри удалить именно информацию о нардепе Трухине", - пишут в ЗупиниЛося.

При этом появилась также и другая информация, касающаяся этого происшествия, пишут в Facebook. Якобы ситуацией очень недоволен президент Зеленский. Его политсиле и так ныне хватает негатива. Поэтому от высшего руководства партии Трухину дано указание зачистить инфополе от любых упоминаний об этом происшествии.

Напомним, популярная телеведущая Соломия Витвицкая тоже этим летом попала в ДТП. Правда, за рулем была не она.