В ближайшие два года Украине может потребоваться около 72 млн доз ковидной вакцины, - Лапий

"Это не значит, что мы их покупаем, - это возможная потребность".

На ближайшие два года Украина может потребоваться около 72 млн доз ковидной вакцины.

Такой прогноз глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий озвучил в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Мы обсуждали, что на 2022-й и 2023 годы Украине в целом нужно около 72 млн доз вакцины от COVID-19. Эта цифра определена весьма приблизительно", - сказал он.

Лапий отметил, что "это не значит, что мы их покупаем, - это возможная потребность".

"Мы посчитали, что если до конца года мы охватим вакцинацией 50% населения, то для достижения 70% в 2022 году нужно будет еще вакцинировать 20% населения. Эту цифру будет учтено при планировании госбюджета и возможных переговоров с производителями", - сказал он.

Лапий отметил, что если будет принято решение о рутинной вакцинации детей от 12 лет, то для этого может потребоваться около 3,5 млн доз вакцины.

Он уточнил, что речь идет только о вакцине Pfizer, в инструкции к которой предусмотрена возможность вакцинации детей от 12 лет. "Мы говорим о вакцине, в инструкции к которой предусмотрена возможность использования для детей", - сказал он.

Напомним, Минздрав пообещал невакцинированным трудности, но позже. Привитым людям будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия.