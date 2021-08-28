На Донбассе погиб украинский военный

Обстрел произошел в полосе ответственности ОТУ "Восток".

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: facebook.com/backandalive

В пятницу, 27 августа, в районе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - говорится в фейсбуке ОТУ "Восток".

Имени погибшего пока не сообщается.

Напомним, что 24 августа на Донбассе погиб командир отделения 74 орб Вячеслав Питько.

За последние сутки, 26 августа, на фронте зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один солдат получил огнестрельное ранение, но его состояние удовлетворительное.

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