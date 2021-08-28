Главный санврач назвал три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусом

Риск подхватить болезнь в открытом пространстве гораздо меньше, чем в закрытом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что третья волна коронавируса обязательно дойдет и до Украины, поскольку новые вспышки есть у большинства европейских стран.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"Сейчас Украина в зеленой зоне. Ситуация - контролируемая. Основываясь на этом, мы можем допускать проведение публичных мероприятий. На День Независимости проработали противоэпидемические мероприятия для закрытых помещений и преимущественно их придерживались", - сказал Кузин, отвечая на вопрос, целесообразно ли сейчас проводить масштабные празднования с огромными толпами на концертах и парадах.

Главный санврач подчеркнул, что риск заразиться в открытом пространстве гораздо меньше, чем в закрытом.

"В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника - это ответственность каждого украинца", - отметил Кузин.

"Вообще есть три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусом: это семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил, это профессиональные коллективы; и инфицирования за рубежом", - добавил он.

Также, по словам Кузина, есть риск заразиться в религиозном заведении, поскольку там часто не соблюдают требований индивидуальной защиты.

"Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше больных, нельзя. В четырех областях действует пилотный проект, где мы с религиозными лидерами ищем контактных лиц, общавшихся с инфицированными", - пояснил главный санитарный врач.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце 2019 года, первые случаи зарегистрировали в Китае, откуда инфекция быстро распространилась по всему миру.

По состоянию на конец августа 2021 года в мире подтвердили 215,4 млн случаев ранее неизвестной болезни COVID-19. От ее последствий умерло около 4,5 млн человек, что делает нынешнюю пандемию одной из самых смертельных в истории человечества.

Вирус очень быстро мутирует, и, по прогнозам, Кузина, пандемия будет продолжаться еще от двух до пяти лет. Он также предупреждает, что в ноябре Украина может вернуться к локдауну.