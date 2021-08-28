Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск против Украины

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск против Украины.

Информацию подтвердил пресс-секретарь политика, передает Суспильне.

"На этот раз украинская власть обвиняется в незаконном продлении срока домашнего ареста Медведчуку, а так же в том, что ангажирован суд по приказу украинских властей не допустил к участию в деле сторону защиты и рассмотрел дело Медведчука не только без его адвокатов, но даже без самого Медведчука", - написал в Facebook депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Первый иск Медведчук подал в июне 2021 года. Он заявил о "политической мотивации его уголовного преследования, грубое нарушение права на справедливый суд".

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о завершении следствия по делу о государственной измене и покушении на хищение недр в отношении депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Напомним, народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупирована РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом. Казака объявлено в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.