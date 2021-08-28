Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск против Украины

Первый иск обвиняемый в госизмене нардеп подал в июне.

Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск против Украины
Фото: Lb.ua

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск против Украины.

Информацию подтвердил пресс-секретарь политика, передает Суспильне.

"На этот раз украинская власть обвиняется в незаконном продлении срока домашнего ареста Медведчуку, а так же в том, что ангажирован суд по приказу украинских властей не допустил к участию в деле сторону защиты и рассмотрел дело Медведчука не только без его адвокатов, но даже без самого Медведчука", - написал в Facebook депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Первый иск Медведчук подал в июне 2021 года. Он заявил о "политической мотивации его уголовного преследования, грубое нарушение права на справедливый суд".

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о завершении следствия по делу о государственной измене и покушении на хищение недр в отношении депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Напомним, народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупирована РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом. Казака объявлено в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19
На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военныйНа Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военный
Блок рекламы


Похожие новости
Президент утвердил Стратегию внешней политики УкраиныПрезидент утвердил Стратегию внешней политики Украины
Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности УкраиныЗеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины
Имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой, - МОЗИмеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой, - МОЗ
Впервые в Вооруженных силах Украины звание бригадного генерала получила женщинаВпервые в Вооруженных силах Украины звание бригадного генерала получила женщина
Зеленский наградил орденом бывшего регионала, который выступал против МайданаЗеленский наградил орденом бывшего регионала, который выступал против Майдана
РоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометовРоSSийские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции из противотанковых гранатометов
Представителем Украины при ЕС назначен Всеволод ЧенцовПредставителем Украины при ЕС назначен Всеволод Ченцов
Зеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в КанадеЗеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Порошенко: борьбу против "Северного потока-2" нельзя прекращать, ситуация еще не проигранаПорошенко: борьбу против "Северного потока-2" нельзя прекращать, ситуация еще не проиграна
Последние новости
Подгружаем последние новости