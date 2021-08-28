Зарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджет

Зарплата работникам судов будет постепенно увеличена. В этом заверил своих коллег и.о. Главы ГСА (Государственной судебной администрации) Украины Алексей Сальников.

В Украине увеличат зарплату работникам судов

Он напомнил работникам судов, что Верховная Рада уже внесли соответствующие коррективы в бюджет, которыми предусмотрено увеличение финансирования судов. Украинским судам дополнительно выделено из бюджета 742 миллиона гривен. Причем более 412 миллионов из этой дополнительной суммы выделили на увеличение зарплаты работникам судов.

"Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон о Государственном бюджете Украины, судебной власти для обеспечения надлежащей и непрерывной работы добавлено средств, хотя и мало, но это только начало", - заверил Сальников.

Почти вся эта сумма в 412 миллионов гривен будет распределена между судами для увеличения зарплаты их работников. Речь идет о зарплатах персонала, который трудится в аппарате судов. У них "жалованье" катастрофически низкое. На руки работники аппаратов судов получают от 3 до 6 тысяч гривен в месяц.

В Украине увеличат зарплату работникам судов

При этом судьи имеют зарплаты в 10-20 раз больше. То есть, разрыв между зарплатами судей и заработком персонала судов просто колоссальный, который никакими более высокими трудозатратами не оправдаешь.

Поэтому власть решила хотя бы частично восстановить справедливость, повысив зарплаты работникам аппаратов судов.


Марченко Любов, Тудей

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