Кузин: пандемия будет продолжаться еще от двух до пяти лет

"Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами".

Главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия коронавируса продлится еще от двух до пяти лет.

Об этом он сказал в интервью "BBC News Украина".

"В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не явится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", - считает Кузин.

В июле этого года Кузин говорил, что для преодоления коронавирусной инфекции человечеству понадобится еще полтора года минимум.

Напомним, что пандемия коронавируса началась в конце 2019 года, первые случаи зарегистрировали в Китае, откуда инфекция быстро распространилась по всему миру.

По состоянию на конец августа 2021 гола в мире подтвердили 215,4 млн случаев ранее неизвестной болезни COVID-19. От ее последствий умерло около 4,5 млн человек, что делает нынешнюю пандемию одной из самых смертельных в истории человечества.