Украинская писательница, поэтесса и эссеистика Оксана Забужко считает, что история войны за книжный рынок государства является зеркалом войны за независимость. Об этом она рассказала в интервью LB.ua в пределах спецпроекта "Уроки Независимости".

"Это на самом деле история ненаписанной войны ?...>. В 1997 году тех немногих, по пальцам пересчитать, издателей, которые занимались украинской книгой, на Донбасс уже не пускали. Дистрибуцию там контролировал роSSийский монополист. Поэтому я и говорю, что Донбасс готовили «под РоSSию» еще с 1990-х, и мне для этого не надо знать о войнах местных бандитов с «солнцевской», и кто там кого взрывал на стадионах", - отметила она.

По ее словам, уже по состоянию на конец 1990-х было очевидно, что главной проблемой украинской книги была дистрибуция.

"Типичная ситуация для тех времен: не придешь на презентацию - не купишь книги. До сих пор слышится и читается в соцсетях: «А где можно купить вашу книгу?» Это фраза 1990-х. Вплоть до Оранжевой революции по украинские книги ходилось на «две палатки на Петровку»", - отметила писательница.

Другой проблемой рынка является информация - об украинских новинки можно было узнать, пока РоSSия не начала контролировать украинские СМИ .

"Эти площадки медленно «тушили», это предмет отдельного исследования - как зачищалась пресса, которая обслуживала украинскую книгу информационно. По состоянию на 2014 год украинские медиа рекламировали новинки от Прилепина, а Андрухович-Жадан-Забужко оставались как когда-то «укрАинская литература на нижней полочке». Нас готовили к полной зачистке под роSSийский рынок. То есть до начала войны наш рынок был на 90 процентов русский. И русские, не сомневайтесь, будут возвращаться, эту войну еще не кончено. Уже сейчас в интернете лезет реклама роSSийских книг на Якабу", - подытожила Оксана Забужко.

Напомним, в 2019 году в Украине значительно выросли тиражи украиноязычных книг. В то же время тиражи русскоязычной продукции упали на 3,8%.

Согласно данным Книжной палаты, по состоянию на 16 августа 2021 года было выдано 4723 печатных единицы на украинском языке и 785 - на русском. В то же время в 2020 году количество украиноязычных книг составила 4214, а русскоязычных - 713.

Благодаря вступлению в силу новых норм закона о функционировании украинского языка как государственного, с 16 июля этого года не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском.