Зеленский: проект "Ассоциированное трио" должно приблизить Украину, Грузию и Молдову к обретению полноправного членства в ЕС

Президент Владимир Зеленский отмечает, что основан 19 июля вместе с Грузией и Молдовой проект "Ассоциированное трио" должен приблизить три государства к обретению полноправного членства в ЕС , и следующим шагом на этом пути должно стать признание европейской перспективы этих стран.

Об этом он заявил по итогам многосторонней встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши в Кишиневе, передает пресс-служба Офиса президента

"«Ассоциированное трио» должно приблизить наши государства к обретению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержку этой инициативы со стороны Польши , Румынии и других наших партнеров, наших друзей, государств - членов ЕС . На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств «Ассоциированного трио». Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством ЕС в отдельности", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за то, что Польша одной из первых зафиксировала свою поддержку европейской перспективы Украины в двусторонней декларации.

"Я очень рассчитываю, что вскоре аналогичную декларацию мы подпишем с Президентом Румынии. В целом убежден, что серьезность намерений ЕС в этом вопросе должен показать предстоящий саммит Восточного партнерства", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Польше , Молдове и Румынии за поддержку "Крымской платформы" и участие в ее учредительном саммите 23 августа.

Он также отметил, что Украина заинтересована и готова быть активным участником региональных проектов, прежде всего инициативы "Триморья".

"Географическое положение Украины делает ее естественным партнером этой инициативы. И как морская держава и ассоциированный член Евросоюза Украина сделает ее более полной и эффективной для всего региона", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал Европейский Союз предоставить Украине, Молдове и Грузии европейскую перспективу.

17 мая Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио. В июне главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представили Ассоциированное Трио в Брюсселе.

В 2018 году премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявлял, что три страны должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в ЕС .

В 2019 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнюю мнению, вступление Украины в ЕС возможно в лучшем случае в 2035 году. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член ЕС Литва предлагала другую дату - 2027 год.