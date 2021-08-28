РоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - ГУР

С начала оккупации полуострова РФ ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму.

РоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - ГУР
РоSSийская военная техника, апрель 2021 год
Фото: минобороны.рф

С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украине и нашим натовским союзникам. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения роSSийского военного присутствия в Сирии.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"С начала оккупации полуострова РоSSия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив некогда курортное и цветущее место в милитаристическую крепость. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, что позволяет РоSSии иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и "качать права" в самом Черном и Азовском море. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения роSSийского военного присутствия в Сирии ", - сказал Кирилл Буданов.

По его словам, Украина готова к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова.

"Захват и шантаж на мировом уровне не должны характеризовать наше время. Поэтому Украина запустила Крымскую платформу как первый шаг международного дипломатического давления. За ним последуют другие. Крым будет освобожден, а преступников - наказано. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", - заявил Буданов.

Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил о намерениях РоSSии разместить ядерное оружие в Крыму. Министр предложил расширить пакет безопасности для Украины, в частности, через развертывание сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений.

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