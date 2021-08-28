Шмыгаль подготовил поручение открыть или восстановить в каждом регионе производство с минимум 500 работниками

Облгосадминистрации должны искать инвесторов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подготовил распоряжение в адрес министров, глав областных и Киевской городской государственной администрации по созданию или восстановлению не менее одного производства с количеством работников более 500

Этот документ пока не утвержден, сообщил в Facebook глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

"Принять меры по:

  • разработке инвестиционного проекта со значительными инвестициями для указанного предприятия с целью выработки конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке продукции

  • поиску инвестора и сопровождение реализации инвестиционного проекта в режиме "инвестиционной няни", - говорится в документе.

Чиновники, согласно этому распоряжению, должны отчитываться о реализации этих задач в Минэкономики ежемесячно до 5 числа.

Фото: Facebook Ярослав Железняк

Напомним, что в декабре 2020 года Верховная Рада в повторном втором чтении приняла так называемый закон о инвестиционных нянях. Инвесторы могут рассчитывать на поддержку, если вкладывают средства в промышленность, инфраструктуру, логистику, переработку мусора, туризм, образование, медицину, спорт.

Проект со значительными инвестициями считается тот, инвестиции в который составляют не менее 20 млн евро.

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