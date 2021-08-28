В Умань на празднование Рош ха-Шана собираются 50 тыс. паломников-хасидов

Паломничество в этом году пришлось на первую декаду сентября.

В Умань на празднование Рош ха-Шана собираются 50 тыс. паломников-хасидов
Фото: Lb.ua

Посольство Израиля прогнозирует, что на празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году приедут до 50 тыс. паломников-хасидов.

Об этом сказал посол Бродский на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

На сайте МВД сообщается, что встреча была посвящена вопросу паломничества брацлавских хасидов в Умань в период празднования 6-8 сентября иудейского нового года Рош ха-Шана.

"Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств. Израильским гражданам установлено четкое предписание - пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в торжествах участвовали примерно по 30 тысяч паломников.

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