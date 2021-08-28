Минздрав пообещал невакцинированным трудности, но позже

Министерство здравоохранения не планирует вводить карательные меры к тем, кто откажется от вакцинации, но предупредило о возможности "максимальных преград в доступе к публичным местам".

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "BBC News Украина".

Он прогнозирует, что желающие вакцинироваться в Украине закончатся "где-то в декабре". Остальных планируют убеждать прививаться "путем нормативного урегулирования".

"Привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия. Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция", - сказал Кузин.

"Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю. То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - добавил он.

В то же время он признал, что об ограничениях для невакцинированных говорить пока рано.

"Мы можем начинать говорить об ограничениях для невакцинированных тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения. Когда мы будем уверены, что большая часть людей сознательно выбрала вакцинацию, имела доступ и получила вакцину. Нам до этого еще далеко", - сказал Кузин.