На Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 26 августа, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вчера вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки роSSийские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского роSSийские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7:00 27 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 25 августа оккупанты обстреляли из гранатометов дома в Травневом.