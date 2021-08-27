Минцифры открыло доступ к услугам портала «Дія» для людей без гаджетов и интернета

Министерство цифровой трансформации оборудовало специальные места в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) для доступа к порталу «Дія» пользователям без подключения к интернет, смартфонов или других гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минцифры открыло доступ к услугам портала «Дія» для людей без гаджетов и интернета

Что анонсировали

Специальные места оборудованы в 1000 ЦПАУ по всей стране, где, при содействии администратора, можно получить онлайн госуслугу, консультацию, или пройти обучение пользованием портала Дія.

По мнению Минцифры, спецместа в ЦПАУ позволят людям в будущем получать услуги самостоятельно, обеспечивают всем равный доступ к современным сервисам, уменьшают цифровой разрыв между поколениями, экономят время администраторам и позволяют избегать очередей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)
Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве открылось посольство ИрландииВ Киеве открылось посольство Ирландии
Американские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту КабулаАмериканские солдаты убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула
В Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском советеВ Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете
Украинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС, - МинцифрыУкраинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС, - Минцифры
Тимошенко призвала людей не продавать паи, а сдавать их в арендуТимошенко призвала людей не продавать паи, а сдавать их в аренду
Тимошенко: если у людей будут отбирать землю, мы будем включатьсяТимошенко: если у людей будут отбирать землю, мы будем включаться
В Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницыВ Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницы
У заместителя Венедиктовой Мамедова отобрали доступ к государственной тайне, - СМИУ заместителя Венедиктовой Мамедова отобрали доступ к государственной тайне, - СМИ
Минцифры запустило бета-тестирование ковидних сертификатов в "Дии"Минцифры запустило бета-тестирование ковидних сертификатов в "Дии"
В Бразилии тысячи людей протестовали против президента БолсонаруВ Бразилии тысячи людей протестовали против президента Болсонару
Последние новости
Подгружаем последние новости