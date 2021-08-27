Минцифры открыло доступ к услугам портала «Дія» для людей без гаджетов и интернета

Министерство цифровой трансформации оборудовало специальные места в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) для доступа к порталу «Дія» пользователям без подключения к интернет, смартфонов или других гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что анонсировали

Специальные места оборудованы в 1000 ЦПАУ по всей стране, где, при содействии администратора, можно получить онлайн госуслугу, консультацию, или пройти обучение пользованием портала Дія.