Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане

По его мнению, стороны будут "активно работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".

Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана в связи с гибелью десятков людей в результате теракта возле аэропорта Кабула.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина совместно с партнерами должна "активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Сейчас аэропорт Кабула является центром эвакуации людей, не желающих оставаться в стране после окончательного вывода американских войск. Крайней датой этого вывода является 31 августа.

Напомним, в четверг вечером возле аэропорта Кабула произошли два взрыва. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства вблизи Abbey Gate аэропорта и гостиницы Baron, которая служила пунктом сбора для тех, кто хотел эвакуироваться из Афганистана.

По последним данным в результате атаки погибли 72 человека, в том числе 12 американских военнослужащих, еще 15 человек получили ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)Документы по скандальной усадьбе Барбана утвердил Минкульт (документы)
Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19
Заказчик поджога ужгородского офиса союза венгров умер в МосквеЗаказчик поджога ужгородского офиса союза венгров умер в Москве
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности УкраиныЗеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины
Зеленский наградил орденом бывшего регионала, который выступал против МайданаЗеленский наградил орденом бывшего регионала, который выступал против Майдана
США и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы терактаСША и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы теракта
Зеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в КанадеЗеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного ПослаЗеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
Зеленский повысил в звании нового начальника полиции КиеваЗеленский повысил в звании нового начальника полиции Киева
Зеленский в День независимости Молдовы 27 августа посетит КишиневЗеленский в День независимости Молдовы 27 августа посетит Кишинев
Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить УкраинуЗеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину
Зеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня НезависимостиЗеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня Независимости
Зеленский назвал пять пунктов "фундамента" изменений УкраиныЗеленский назвал пять пунктов "фундамента" изменений Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости