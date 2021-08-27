Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане

По его мнению, стороны будут "активно работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана в связи с гибелью десятков людей в результате теракта возле аэропорта Кабула.

Об этом глава государства написал в Twitter .

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина совместно с партнерами должна "активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".

Жахливий теракт у #Кабулі . Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Сейчас аэропорт Кабула является центром эвакуации людей, не желающих оставаться в стране после окончательного вывода американских войск. Крайней датой этого вывода является 31 августа.

Напомним, в четверг вечером возле аэропорта Кабула произошли два взрыва. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства вблизи Abbey Gate аэропорта и гостиницы Baron, которая служила пунктом сбора для тех, кто хотел эвакуироваться из Афганистана.

По последним данным в результате атаки погибли 72 человека, в том числе 12 американских военнослужащих, еще 15 человек получили ранения.