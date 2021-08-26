Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года "О Стратегии кибербезопасности Украины", а также утвердил обновленную редакцию указанной Стратегии.

Соответствующий указ №447/2021 обнародован на сайте главы государства.

В решении СНБО отмечается, что Национальный координационный центр кибербезопасности должен в течение двух месяцев разработать и предоставить на рассмотрение СНБО план реализации Стратегии, а органы центральной власти совместно со Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки должны обеспечить выполнение указанного плана после его утверждения.

Указ президента №447/2021, который делает недействительной предыдущую редакцию Стратегии, вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Обновленная редакция Стратегии содержит перечень вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной в сфере кибербезопасности, предлагает основы национальной системы защиты от киберугроз, определяет основные приоритеты и стратегические цели обеспечения кибербезопасности Украины, а также направления внешнеполитической деятельности и стратегические задачи, которые стоят перед государством в указанной сфере.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства".

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