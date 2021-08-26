Морские пограничники и ВМС отработали беспарашутное десантирование в Азовском море

Бойцы отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны провели совместные с ВМС ВСУ тренировки по беспарашутному десантированию с вертолетов в Азовское море на высоте от 3 до 5 метров.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Беспарашутное десантирование морские пограничники отрабатывали уже не впервые. Ранее учебно-тренировочные сборы проходили в Черном море, в районе Тендровской косы. А вот в Азове, в зоне ООС, отдел специальных действий подобные тренировки осуществлял впервые.

"Азовское море имеет свои особенности: специфические глубины, непрозрачность воды, течения, ветра, волнение моря. А все эти факторы непосредственно влияют на качество выполнения такого десантирования. Мы осознаем, что должны быть готовы к разным действий, уметь оперативно и эффективно противодействовать врагу, который не чурается коварных действий и провокаций. Поэтому мы отрабатываем широкий спектр возможных способов обеспечить выполнение задания по противодействию диверсионным группам, разблокировке захваченных объектов и другое ", - отметил командир группы морских пограничников Вячеслав.

Вторая часть тренировки предусматривала отработку имитации спасательной операции с эвакуацией лиц, нуждающихся в помощи в открытом море. Спускаясь с вертолета на специальном спусковом устройстве, военнослужащие поднимали из воды друг друга, отрабатывая ситуации как с активным человеком, что противодействует морской стихии, так и с имитацией раненого.

Фото: dpsu.gov.ua

"Благодаря материально-технической помощи американских партнеров по Программе EXBS, спецподразделения морской охраны обеспечены современным дайвинговым и эвакуационно-подъемным снаряжением и оборудованием, чтобы комфортно, качественно и безопасно выполнять подобные задачи, как во время тренировок, так и в реальных условиях", - отметили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua