Имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой, - МОЗ

Украина ведет переговоры с производителями вакцин относительно их поставок.

Имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой, - МОЗ
Фото: aa.com.tr

Украина ведет переговоры с правительствами государств и производителями вакцин, в частности вакцины Moderna, о их поставках.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По состоянию на 24 августа на складах в Украине было 805,652 тыс. доз вакцины Moderna.

В МОЗ отметили, что имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой граждан, которые были вакцинированы нею первой дозой.

По состоянию на 24 августа на национальном, региональных и местных складах было более 11 млн вакцин разных производителей.

Напомним, в конце декабря прошлого года в американском штате Коннектикут начали вакцинацию вакциной производства фармацевтической компании Moderna.

Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.

В январе этого года европейское медицинское агентство одобрило использование на территории ЕС вакцины Moderna. Она показала эффективность в 94,1% случаев.

В мае ВОЗ одобрила вакцину Moderna для экстренного применения.

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