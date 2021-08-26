Имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой, - МОЗ
Украина ведет переговоры с производителями вакцин относительно их поставок.
Украина ведет переговоры с правительствами государств и производителями вакцин, в частности вакцины Moderna, о их поставках.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По состоянию на 24 августа на складах в Украине было 805,652 тыс. доз вакцины Moderna.
В МОЗ отметили, что имеющуюся вакцину Moderna будут использовать преимущественно для прививки второй дозой граждан, которые были вакцинированы нею первой дозой.
По состоянию на 24 августа на национальном, региональных и местных складах было более 11 млн вакцин разных производителей.
Напомним, в конце декабря прошлого года в американском штате Коннектикут начали вакцинацию вакциной производства фармацевтической компании Moderna.
Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.
В январе этого года европейское медицинское агентство одобрило использование на территории ЕС вакцины Moderna. Она показала эффективность в 94,1% случаев.
В мае ВОЗ одобрила вакцину Moderna для экстренного применения.