Марченко: в нынешних условиях сорокалетним не стоит рассчитывать на пенсию

Министр финансов Сергей Марченко признал, что пенсионная система в нынешнем виде приближается к коллапсу.

"Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что единственным выходом является введение пенсионных накоплений.

"Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ [негосударственных пенсионных фондах], рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти", - сказал он .

"Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан", - подчеркнул Марченко.

Напомним, что в 2020 году Кабинет министров подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системы. Он предусматривает, что накопление начнется с 2021 года, но только для работников, работающих во вредных и тяжелых условиях.

Украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления себе на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, и работает она откровенно плохо. Пенсионный фонд имеет хронический дефицит, в 2021 году он составит, по прогнозам, 204 млрд гривен. Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все время откладывали.