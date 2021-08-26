Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

В рядах украинской армии боевых потерь нет.

Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Военные учение арлиллеристов армии РФ
Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Боевых потерь в рядах украинской армии нет, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Вчера вблизи Новолуганского роSSийские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 26 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 24 августа на Донбассе погибли двое украинских военных - Александр Аксенов и Вячеслав Питько.

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