?В медцентр в Кабуле доставили более 30 раненых при взрыве в аэропорту, шестеро умерли

В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency доставили более 30 раненных в результате взрыва в аэропорту.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя центра.

"Сейчас в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, шесть человек уже умерли после прибытия", - говорится в сообщении.

Точное количество раненых неизвестно.

Ранее телеканал Fox News также сообщил, что во время взрыва пострадали трое военных США .

Напомним, в четверг вечером в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, по предварительным данным, атаку осуществил террорист-смертник, есть погибшие и раненые.