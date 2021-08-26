В медцентр в Кабуле доставили более 30 раненых при взрыве в аэропорту, шестеро умерли

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

?В медцентр в Кабуле доставили более 30 раненых при взрыве в аэропорту, шестеро умерли
Фото: Hamid Haidari

В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency доставили более 30 раненных в результате взрыва в аэропорту.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя центра.

"Сейчас в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, шесть человек уже умерли после прибытия", - говорится в сообщении.

Точное количество раненых неизвестно.

Ранее телеканал Fox News также сообщил, что во время взрыва пострадали трое военных США.

Напомним, в четверг вечером в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, по предварительным данным, атаку осуществил террорист-смертник, есть погибшие и раненые.

Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в частности США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы.

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