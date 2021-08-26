Украина может вернуться к локдауну в ноябре - главный санврач Кузин

Если граждане будут делать прививки и соблюдать социальную дистанцию, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Украина может вернуться к локдауну в ноябре - главный санврач Кузин
Фото: uacrisis.org

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - сказал он.

Однако, отметил Кузин, если украинцы будут делать прививки и соблюдать социальную дистанцию, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Решение о локдауне принимает местная власть. Однако, по словам Кузина, если ситуация существенно ухудшится, то локдаун введут на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов "накроет" первым, главный санитарный врач ответил, что пока ухудшение есть во всех регионах, но пока больше всего страдают восточные и западные.

Напомним, с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, а фактически единственным значительным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю 17-23 августа было зарегистрировано почти 9000 новых случаев болезни. Это на 29% больше чем неделю назад.

Киевская школа экономики прогнозирует, что в первой половине сентября Украина выйдет из зеленой зоны адаптивного карантина. Это означает, что в регионах снова начнут усиливать ограничения, связанные с предотвращением коронавируса.

МОЗ ранее сообщал, что не планирует ключевых изменений в постановлении о карантине. Отмечалось, что в случае увеличения заболеваемости будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Учреждениям и ТРЦ разрешат работать при условии вакцинації 80% сотрудников. Помещения с вакцинированным персоналом предлагается помечать специальными стикерами.

МОЗ также предупредило о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями.

До конца года в Украине планируют вакцинировать 50% взрослого населения.

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