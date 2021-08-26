В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)

Был задержан при попытке поджечь здание Верховного суда.

Сегодня, 26 августа, в Киеве около 15:00 неизвестный мужчина поджег дверь Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает kievvlast.com.ua.

Отмечается, что мужчина бросил в дверь "коктейлем Молотова". Пожар был оперативно ликвидирован, пострадала только входная дверь. Среди людей пострадавших нет.

Поджигатель был задержан полицейскими при попытке поджечь также здание Верховного суда.

Обновлено. В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека подтвердили, что во время инцидента никто не пострадал. "Сегодня в 15:10 в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении пресс-службы Денисовой.

Фото: kievvlast.com.ua