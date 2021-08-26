"Титушку", который облил Порошенко зеленкой, отпустили из полиции без мер пресечения, - адвокат Головань

Лицо, совершившее нападение на пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер пресечения.

Об этом журналистам возле Печерского райотдела полиции сообщил адвокат Игорь Головань, говорится в сообщении пресс-службы " ЕС ".

"Человек, который совершил это нападение, - его уже отпустили. Его сначала спрятали в полиции. Как нам сейчас сообщили, не предъявлено подозрение, не сделано практически ничего. Человека только вызвано, как нам сказали, на завтра для сообщения о подозрении. Это произойдет, или нет, можно делать ставку", - заявил Головань.

По его информации, нападение было организовано группой лиц.

"Действовал этот нападающий не один, с ним было минимум три человека, тесно координировались. А от себя мы еще и добавим, что действовали они под руководством и с помощью власти. Насколько мы знаем, хода, в составе которой шел пятый Президент Украины направлялась под удар этого нападающего силами той же Нацполиции, которые определенные улицы перекрывали и позволяли двигаться только по определенному маршруту ", - заявил Головань.

По словам адвоката, "Нацполиция фактически саботировала расследование нападения на Петра Порошенко, которое было совершено у здания ГБР два года назад. Не расследуются существующие производства о незаконной слежке за пятым президентом".

Нападение на Петра Порошенко было осуществлено 24 августа в самом центре столицы, где он участвовал в многотысячном Марши Патриотов. Политик вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Человек, который облил зеленкой Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.