"Титушку", который облил Порошенко зеленкой, отпустили из полиции без мер пресечения, - адвокат Головань
По его информации, нападение было организовано группой лиц.
Лицо, совершившее нападение на пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер пресечения.
Об этом журналистам возле Печерского райотдела полиции сообщил адвокат Игорь Головань, говорится в сообщении пресс-службы "ЕС".
"Человек, который совершил это нападение, - его уже отпустили. Его сначала спрятали в полиции. Как нам сейчас сообщили, не предъявлено подозрение, не сделано практически ничего. Человека только вызвано, как нам сказали, на завтра для сообщения о подозрении. Это произойдет, или нет, можно делать ставку", - заявил Головань.
По его информации, нападение было организовано группой лиц.
"Действовал этот нападающий не один, с ним было минимум три человека, тесно координировались. А от себя мы еще и добавим, что действовали они под руководством и с помощью власти. Насколько мы знаем, хода, в составе которой шел пятый Президент Украины направлялась под удар этого нападающего силами той же Нацполиции, которые определенные улицы перекрывали и позволяли двигаться только по определенному маршруту ", - заявил Головань.
По словам адвоката, "Нацполиция фактически саботировала расследование нападения на Петра Порошенко, которое было совершено у здания ГБР два года назад. Не расследуются существующие производства о незаконной слежке за пятым президентом".
Нападение на Петра Порошенко было осуществлено 24 августа в самом центре столицы, где он участвовал в многотысячном Марши Патриотов. Политик вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни.
Человек, который облил зеленкой Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.