ГБР задержало руководителя национального парка, к которому относится Бирючий остров

Государственное бюро расследований задержало и.о. генерального директора Азово-Сивашского национального природного парка Олега Бандурина по подозрению в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По версии следствия, он "брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли «свободно» передвигаться по заповедной территории" острова Бирючий на автомобиле. Задержание произошло в служебном кабинете во время получения денег.

Бандурину, который является действующим депутатом Мелитопольского городского совета, собираются сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Азово-Сивашский национальный парк подчинен Государственному управлению делами.

Напомним, что в июне 2021 года правоохранительные органы передали в суд обвинительный акт в отношении директора одного из крупнейших заповедников Украины - "Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". Его будут судить за растрату.