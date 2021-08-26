ГБР задержало руководителя национального парка, к которому относится Бирючий остров
Подозреваемый - действующий депутат Мелитопольского горсовета.
Государственное бюро расследований задержало и.о. генерального директора Азово-Сивашского национального природного парка Олега Бандурина по подозрению в систематическом взяточничестве.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По версии следствия, он "брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли «свободно» передвигаться по заповедной территории" острова Бирючий на автомобиле. Задержание произошло в служебном кабинете во время получения денег.
Бандурину, который является действующим депутатом Мелитопольского городского совета, собираются сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Азово-Сивашский национальный парк подчинен Государственному управлению делами.
Напомним, что в июне 2021 года правоохранительные органы передали в суд обвинительный акт в отношении директора одного из крупнейших заповедников Украины - "Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". Его будут судить за растрату.