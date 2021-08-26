Помощница судьи на Львовщине стянула компенсацию с адвоката, который назвал ее собакой

На Львовщине помощница судьи Жовковского районного суда Кристина Триндяк отсудила 10 тыс. гривен моральной компенсации у адвоката, который оскорбил ее и назвал собакой. При этом адвокат не признал своей вины и тоже подал на женщину в суд.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Помощница судьи просила взыскать с адвоката Михаила Бордюка 15 тыс. гривен моральной компенсации. По словам женщины, еще 12 сентября 2019 года Бордюк в помещении суда оскорблял ее.

"В частности, после судебного заседания, при обращении к помощнику судьи выразил оскорбительные слова: "я адвокат, а ты никто. Кто ты здесь такая, чтобы мне указывать, что именно я имею делать? Ты собака и твое место у двери", говорится в материалах дела.

После конфликта Триндяк также подала заявление в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры области, которая на год отстранила Бордюка от адвокатской деятельности. Мужчина пытался обжаловать решение, однако ему это не удалось.

Бордюк объяснил свое поведение (когда он называл женщину собакой, - ред.) "попыткой сделать сравнение", а не обидеть сотрудницу суда.

"Вживую при общении текст «жалобщица беспричинно набросилась на него как собака, сорвавшийся с привязи у двери судьи, и начала лаять» со ссылкой на существующие в украинском языке сравнения, фразеологизмы, пословицы", - цитируется позиция Бордюк в материалах дела.

Во время допроса он заявил, что именно Триндяк была инициатором конфликта, превысила свои полномочия и унизила его, как адвоката. Он также указал, что подал иск в суд, чтобы получить моральную компенсацию. Решение по этому делу пока нет.

В ходе заседания Червоноградского районного суда 9 августа 2021 года судья Андрей Жураковский удовлетворил иск Триндяк частично. Судья пришел к выводу, что Бордюк вызвал ей душевные страдания и взыскал с него 10 тыс. гривен моральной компенсации. Это решение еще можно обжаловать в апелляции.

Напомним, жителю Херсона присудили выплатить 5 тысяч гривен моральной компенсации соседке, которой он во время ссоры показал голые ягодицы.