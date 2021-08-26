Кабмин предложил создать в Украине перечень террористических организаций

Кабинет министров разработал законопроект о признании организаций террористическими.

Соответствующие изменения планируется внести в закон о борьбе с терроризмом и закон о СБУ , сообщается на сайте Кабмина.

В настоящее время украинское законодательство не устанавливает условий для признания организации террористической. Также предусмотрено обобщение и обнародование данных о террористических организациях.

Кабинет министров предлагает прописать, что террористическая организация - это устойчивое иерархическое объединение пяти и более человек (сейчас - трех и более). Оно признается террористической организацией, если хоть один человек осуществляет террористическую деятельность по умыслу главарей организации.

Организация будет считаться террористической после решения суда о признании ее участника виновным по террористической статье Уголовного кодекса (№№258 - 258-5), которое вступило в законную силу.

Перечень террористических организаций будет публичным. Его разместят на сайте СБУ .

Попадание в этот перечень будет основанием для конфискации имущества и активов организации.

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада уже пыталась принять законопроект о признании организаций террористическими, но дальше первого чтения он не прошел.