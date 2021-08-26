Минздрав изменил модель поступления в интернатуру

Министерство здравоохранения решило с 2022 года ввести рейтинговую модель поступления в интернатуру.

Об этом говорится в новом положении об интернатуре, которое вступает в силу с 1 января.

Одним из основных изменений, которые ожидают выпускников высших учебных заведений, будет конкурс по рейтингу. Он будет учитывать средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена.

Также вводится электронная система соответствующего рейтингового распределения. Она позволит выпускникам вузов самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования для подготовки в интернатуре, а также определять свои приоритеты среди них.

Минздрав вместе с Национальной службой здоровья Украины и учебными заведениями будет ежегодно разрабатывать критерии определения баз стажировки и определять их перечень. Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в утвержденных учреждениях здравоохранения.

Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.

"Мы вводим управляемую систему подготовки врачей-интернов, чтобы Украина в случае наступления кризиса вновь не оказалась без специалистов нужных профессий. Со следующего года именно Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства. Также мы будем утверждать перечень соответствующих требованиям баз стажировки врачей-интернов", - прокомментировал приказ министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Интернатура, или первичная специализация - это форма последипломной подготовки выпускников по лечебным и провизорским специальностям. Прохождение интернатуры является обязательным для трудоустройства врачом.