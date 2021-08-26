Новый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - Шмыгаль

Старт нового учебного года начнется вовремя, с 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

"Страна на "зеленом" уровне, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений в обычном режиме. Обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое", - заверил он.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году были ситуации, когда во многих школах были вспышки болезни среди работников образовательных учреждений.

"Поэтому важным условием работы, которое гарантирует безопасность учителя и ученика, является собственно вакцинация педагогов", - добавил глава правительства.

Напомним, Кабинет Министров решил, что учебные заведения в областях с желтым, оранжевым или красным карантинным уровнем эпидемической безопасности смогут работать в очном режиме, но только если там вакцинированы 80% персонала.