Украина вывезла из Афганистана более 250 украинцев и иностранцев, - Кулеба

Еще примерно 90 украинцев и членов их семей ожидают эвакуации.

Украина эвакуировала из Афганистана более 250 граждан Украины, членов их семей и иностранцев, еще примерно 90 украинцев и членов их семей ожидают эвакуации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"Сейчас конкретная цифра, сколько там граждан в Афганистане, - это примерно 90 человек, все граждане Украины и члены их семей. То есть, например, человек - гражданин Украины, а жена и дети - граждане Афганистана, но поскольку это семья, мы безусловно помогаем им всем оттуда выбраться. Мы уже вывезли более 250 граждан Украины, членов их семей и иностранцев", - сообщил Кулеба.

Министр отметил, что в МИД будут работать до тех пор, пока не вывезут всех, и сейчас идет работа над организацией следующего эвакуационного рейса.

Кулеба отметил, что сегодня утром получил информацию об осложнении ситуации в аэропорту Кабула и об отказе некоторых стран от эвакуационных рейсов из-за неспособности гарантировать их безопасность.

Он добавил, что, учитывая эффективность действий Украины, в МИД поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали, но приоритет всегда будет предоставляться гражданам Украины.

Напомним, США и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы теракта. Западные войска спешат эвакуировать как можно больше своих граждан.

"Талибан" разрешил эвакуацию только до 31 августа и отказался продлевать этот срок.

Украина осуществила уже три эвакуационных рейса после обострения ситуации в Афганистане. В частности, 23 августа были эвакуированы 41 украинец и 57 афганцев.

Как сообщалось, эвакуированные в Украину 65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца.