Оккупанты обстреляли из гранатометов дома в Травневом

О пострадавших не сообщается.

Оккупационные войска РоSSийской Федерации 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе в Бахмутском районе Донецкой области.

Фото: dn.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ОГА, в сторону поселка в 18:40 было совершено два выстрела из АГС-17.

"В 19:15 получено сообщение о попадании боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4. Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшем кустами", - говорится в сообщении.

Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено.

О пострадавших не сообщается.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Напомним, 17 августа роSSийские оккупанты провели минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганской области. Вследствие открытия огня по гражданскому населению пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали. Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны роSSийскими формированиями.

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