Кулеба ответил на упреки ЛаВРУНа о приватизации Дня крещения Руси

"Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на упреки роSSийского министра Сергея Лаврова, который накануне назвал новый государственный праздник Украины, который будет отмечаться 28 июля, попыткой приватизировать День крещения Руси.

Во время брифинга в четверг, 26 августа, Кулеба сказал, что указ Владимира Зеленского просто восстанавливает историческую справедливость.

"Нам с вами не привыкать к манипулятивному отношению РоSSии к истории, но наш ответ на это очень прост: коллеги, роSSийские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле 1000 лет, то мы так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить, это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет, и указ президента Украины просто зафиксировал этот факт", - сказал министр.

"Очень неприятно видеть очередное преобразование дипломатии на пропаганду в исполнение роSSийских дипломатов", - пожаловался Кулеба.

Напомним, указ о введении Дня украинской государственности президент подписал во время открытия парада к 30-й годовщине независимости Украины.

День государственности будут отмечать в день крещения Украины-Руси, 28 июля.

Новый праздник может стать выходным днем.