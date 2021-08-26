В Одесской области сменился начальник полиции

Начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области вместо Олега Беха стал Николай Семенишин.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления полиции.

Семенишин ранее возглавлял ГУ ЧП в Донецкой области.

Он является генералом полиции ІІІ ранга. Служит в органах внутренних дел с 1990 года.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Революции Достоинства вернулся в органы. С тех пор успел поруководить милицией и полицией в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Донецкой областях, а теперь - и в Одесской области.

Олег Бех был начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области с апреля 2019 года. В конце прошлой недели в эфире одесского "7 канала" он сообщил, что подал в отставку и завершит работать в должности 26 августа.

Напомним, что в июле в Украине назначили нового министра внутренних дел. На должность, которую с 2014 года занимал Арсен Аваков, назначили депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.