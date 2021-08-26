Чиновник из Луганщины скрыл в декларации более 37,5 млн гривен

В одной из деклараций чиновник не указывал накопления жены.

Чиновник из Луганщины скрыл в декларации более 37,5 млн гривен
Фото: liga.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки незаконного обогащения в декларации бывшего начальника управления Северо-восточного офиса Держаудитслужбы в Луганской области.

Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн гривен, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 млн гривен. Накопление жены в одной из деклараций указаны не были.

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сохранения семьи в почти 7 раз - 1,6 млн долларов США (около 45 млн гривен на момент заключения договора). Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

"Вместе с тем, в ходе проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 млн долларов. В заявлении утверждается, что этот заем был предварительно обсужден и соответствует их общим интересам", - отмечают в НАПК.

Также в объяснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тыс. гривен.

Материалы собраны во время полной проверки уже переданы в Офис Генерального прокурора.

В НАПК не называют фамилии должностного лица. Однако известно, что управление Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы в Луганской области возглавлял Леонид Березинский.

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