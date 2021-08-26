На юге Казахстана произошел взрыв на военных складах

Из близлежащих домов эвакуируют население.

На юге Казахстана произошел взрыв на военных складах
Фото: Скріншот відео

В Жамбыльской области на юге Казахстана произошел взрыв на складе воинской части.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев, передает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время эвакуируют население из близлежащих домов.

"На складе (где произошло возгорание в результате взрыва, - ред.) хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", - сказал Шпекбаев.

Напомним, в марте на подлете к аэропорту Алматы в Казахстане попал в аварию военный самолет, по меньшей мере четыре человека погибли.

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