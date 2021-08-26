Украина должна продолжить реформы, чтобы приблизиться к положительному решению относительно ПДЧ, - заместитель генсека НАТО

"Нас больше интересуют вопросы реформирования институтов нацбезопасности, управления и контроля, совместимости в Вооруженных Силах, гражданского контроля, политического, парламентского надзора и реформы сектора разведки".

Украина должна продолжить реформы, чтобы приблизиться к положительному решению относительно ПДЧ, - заместитель генсека НАТО
Фото: Михайло Марків

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что Украина должна продолжить воплощать реформы, чтобы приблизиться к положительному решению НАТО относительно Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Джоанэ напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил более подробно описать необходимые (для вступления в Альянс, - ред.) реформы в Вильнюсе.

"Я бы сказал, что, когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институтов национальной безопасности, управления и контроля, совместимости в Вооруженных Силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, что очень сложно, но и очень важно. Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, рычагов сдерживания и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых мы придерживаемся", - отметил заместитель генсека НАТО.

Джоанэ отметил, что в Альянсе призывают Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу.

"Я знаю, что в декабре будет совместный пересмотр этой программы, и это - лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", - сказал он.

Джоанэ добавил, что "адаптация НАТО к постоянно меняющемуся миру является частью ДНК этого Альянса", поэтому он настолько успешен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и наши лидеры на прошлом саммите, состоявшемся в Брюсселе, договорились начать масштабные действия по трансформации, когда речь идет о следующей стратегической концепции НАТО-2030. Поэтому я также призываю страны-претенденты, такие как Украина, конечно, обратить внимание на членство, что вызывает значительный интерес, но также предусмотреть и работать с нами в адаптации к трансформационным процессам, которые мы сейчас проходим - когда речь идет о стабильности, инновациях и новых технологиях, космосе и изменении климата, обороне .... Поэтому я также призываю страны- претенденты, и мы хотим сотрудничать с вами как можно больше, просто чтобы убедиться, что мы вместе приспособимся к миру, который находится в движении, испытывает массовые преобразования в тот самый момент, когда мы ведем разговор", - добавил Джоанэ.

Напомним, План действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в НАТО.

Особенно остро вопрос получения ПДЧ снова встал на фоне того, как РоSSия стягивала свои войска в Крым и к украинским границам. США и ранее заявляли о поддержке Украины по ПДЧ, однако напоминали, что решение должны принимать не они, а блок в целом.

На саммите НАТО в июне 2021 года утвердили, что Украина получит членство через ПДЧ. Когда его предоставят - неизвестно.

Власти Украины неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию. В начале июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это - просто отговорки.

Президент Зеленский также заявлял, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить четкие подтверждения, когда и как Украина будет в ЕС и НАТО.

В июне на саммите НАТО подтвердили приверженность решению 2008 года о возможности принять Украину в Альянс через ПДЧ. Кулеба тогда выразил надежду на то, что НАТО предоставит Украине ПДЧ в 2022 году. В то же время президент РФ Владимир Путин выступил против расширения Альянса путем присоединения Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

23 июля Зеленский ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО. 30 июля президент назначил посла Украины при НАТО. Эта должность была вакантной два года.

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