Конкурс на должность главы ГУД выиграл действующий руководитель

Конкурс на должность главы Государственного управления делами выиграл действующий руководитель - Игорь Лысый.

Об этом сообщается в распоряжении президента №539/2021.

Лысого назначили руководителем ГУД в 2020 году, когда в Украине из-за пандемии действовал мораторий на проведение конкурсов. С ним был заключен контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина. И хотя пандемия не закончилась, в феврале 2021 года Верховная Рада возобновила проведение конкурсов.

Теперь Лысого как победителя конкурса должны назначить на пять лет.

Государственное управление делами занимается материально-техническим, социально-бытовым, лечебно-профилактическим обеспечением деятельности президента, Верховной Рады, Кабинета министров, других государственных органов.

В его управлении находится более 60 государственных предприятий, учреждений, организаций.